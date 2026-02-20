4 + 2: So ist die Vertragslage bei den Bayern

„Es gibt keine Hierarchie“, stellte Max Eberl in Sachen Vertragsverlängerungen auf der heutigen Pressekonferenz klar und zählte seine Arbeitsaufträge auf: „Rapha, Manu, Ule (Guerreiro, Neuer und Ulreich, Anm. d. Red.) laufen aus. Die Leihe von Nicolas Jackson läuft aus.“

Torhüter-Duo entscheidet selbst

Die Vorzeichen könnte bei den vier Personalien unterschiedlicher nicht sein. Manuel Neuer (39) wird über seine Zukunft mehr oder weniger selbst entscheiden können. Die finalen Gespräche sollen während der Länderspielpause Ende März geführt werden.

Ähnlich liegt der Fall bei Muster-Ersatzmann Sven Ulreich (37). Laut Sportdirektor Christoph Freund soll „in den nächsten Wochen“ intern besprochen werden, wie es weitergeht. Eine weitere Ehrenrunde würde dem 37-Jährige wohl nicht verwehrt werden, genau wie bei Neuer ist aber auch bei Ulreich das Karriereende fast schon greifbar.

Guerreiro und Jackson ohne Bayern-Zukunft

Raphaël Guerreiro (32) und Nicolas Jackson (24) werden wohl keine Zukunft an der Isar haben. Beim verletzungsanfälligen Portugiesen, dessen Vertrag ausläuft, geht die Tendenz klar in Richtung Abschied, unter Trainer Vincent Kompany spielt er nur eine untergeordnete Rolle. Loses Interesse wird Benfica Lissabon nachgesagt.

Bei Jackson müsste der Rekordmeister die 65 Millionen Euro schwere Kaufoption aktivieren. Dass er das macht, gilt als ausgeschlossen. Schon die Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro erweist sich mehr und mehr als krasse Fehlinvestition. Seit dem Afrika-Cup im Januar kommt der Senegalese in der Bundesliga auf enttäuschende 37 Einsatzminuten.

Priorität hat Laimer

Auch wenn Eberl die Hierarchie-Frage verneint, haben die Personalakten von Harry Kane (32) und Konrad Laimer (28) wohl zumindest einen roten Dringlichkeitsvermerk. „Konni Laimer und Harry Kane haben noch bis 2027 Vertrag“, merkte der Sportchef zwar an, dennoch wurden bereits erste Gespräche geführt.

Zumindest mit dem österreichischen Schweizer Taschenmesser gestalten sich die Verhandlungen jedoch überaus schwierig. Die Bayern wollen zwar unbedingt verlängern, Laimer fordert dafür aber einen saftigen Gehaltsaufschlag. Mittlerweile wurden die Gespräche sogar auf Eis gelegt, Tendenz unklar.

Im Gegensatz dazu verströmen die ebenfalls bereits gestarteten Gespräche mit Kane geradezu Kuschelatmosphäre. Der Engländer fühlt sich pudelwohl an der Isar und kann sich einen längerfristigen Verbleib vorstellen. Im Raum steht ein neuer Vertrag bis 2028 oder 2029.