RB: Finkgräfe erhält Bewährungschance

Beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) wird Max Finkgräfe (21) erstmals für RB Leipzig in der Startelf stehen. Der Linksverteidiger rückt für den gelbgesperrten Kapitän David Raum (27) in die erste Elf, wie Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz bestätigte: „So schade es ist, dass David nicht dabei sein kann, so sehr freue ich mich, dass Max seine Chance bekommt. Ich bin überzeugt, dass er es gut machen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Finkgräfe war im Sommer für vier Millionen Euro vom 1. FC Köln nach Leipzig gewechselt. Dort kommt der Linksfuß bislang erst auf fünf Einwechslungen, nachdem er zu Saisonbeginn verletzungsbedingt für längere Zeit gefehlt hatte. „Max hat bisher wenig gespielt, was auch mit der sehr guten Saison von David zu tun hat. Er hat sich trotzdem im Training weiterentwickelt und ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er liegt im Plan, wir wollen ihn langfristig aufbauen. Max hat unser Vertrauen und unsere Rückendeckung“, bekräftigte Werner.