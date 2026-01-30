Menü Suche
Knoche zur Konkurrenz

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Robin Knoche 2324.jpg @Maxppp

Robin Knoche steht offenbar vor einem Transfer zu einem Zweitliga-Konkurrenten. Der Kapitän vom 1. FC Nürnberg befindet sich nach Informationen von ‚Sky‘ in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Arminia Bielefeld. Zu den genauen Modalitäten des möglichen Deals macht der Pay-TV-Sender noch keine Angaben.

Update (10:05 Uhr): Arminia hat den Transfer offiziell bestätigt.

Bei der Arminia könnte der 33-jährige Routinier als Ersatz für Joel Felix (28) fungieren. Der Innenverteidiger verletzte sich am Freitag gegen Holstein Kiel (2:2) an der Schulter und wird voraussichtlich eine Weile fehlen. Die Einsatzzeiten von Knochen haben sich in Nürnberg immer weiter reduziert. Nur vier Startelfeinsätze stehen in dieser Saison zu Buche.

