Knoche zur Konkurrenz
Robin Knoche steht offenbar vor einem Transfer zu einem Zweitliga-Konkurrenten. Der Kapitän vom 1. FC Nürnberg befindet sich nach Informationen von ‚Sky‘ in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Arminia Bielefeld. Zu den genauen Modalitäten des möglichen Deals macht der Pay-TV-Sender noch keine Angaben.
Update (10:05 Uhr): Arminia hat den Transfer offiziell bestätigt.
Bei der Arminia könnte der 33-jährige Routinier als Ersatz für Joel Felix (28) fungieren. Der Innenverteidiger verletzte sich am Freitag gegen Holstein Kiel (2:2) an der Schulter und wird voraussichtlich eine Weile fehlen. Die Einsatzzeiten von Knochen haben sich in Nürnberg immer weiter reduziert. Nur vier Startelfeinsätze stehen in dieser Saison zu Buche.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden