Knoche zur Konkurrenz

Robin Knoche steht offenbar vor einem Transfer zu einem Zweitliga-Konkurrenten. Der Kapitän vom 1. FC Nürnberg befindet sich nach Informationen von ‚Sky‘ in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Arminia Bielefeld. Zu den genauen Modalitäten des möglichen Deals macht der Pay-TV-Sender noch keine Angaben.

Update (10:05 Uhr): Arminia hat den Transfer offiziell bestätigt.

Bei der Arminia könnte der 33-jährige Routinier als Ersatz für Joel Felix (28) fungieren. Der Innenverteidiger verletzte sich am Freitag gegen Holstein Kiel (2:2) an der Schulter und wird voraussichtlich eine Weile fehlen. Die Einsatzzeiten von Knochen haben sich in Nürnberg immer weiter reduziert. Nur vier Startelfeinsätze stehen in dieser Saison zu Buche.