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Alisson von Wechsel überzeugt

von Martin Schmitz - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Alisson Becker im Trikot des FC Liverpool @Maxppp

Alisson Becker möchte auch im Falle einer verpassten Champions League-Qualifikation zu Juventus Turin wechseln. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist der Berater des 33-Jährigen bereit, die Verhandlungen mit den Bianconeri nach neuen Kontakten mit der Vereinsführung voranzutreiben. Juve ist einen Spieltag vor Schluss nur Tabellensechster und hat zwei Zähler Rückstand auf den AC Mailand sowie die AS Rom auf den Champions League-Plätzen.

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Nach acht Jahren beim FC Liverpool steht der Abgang von Alisson im Sommer bevor. Dem Vernehmen nach ist sich der Keeper mit Juventus bereits mündlich einig. Zwischen den Klubs gibt es noch keinen Austausch. Generell soll Liverpool jedoch bereit sein, den verdienten Spieler ein Jahr vor Vertragsende abzugeben. Als potenziellen Nachfolger haben die Reds schon vor zwei Jahren Giorgi Mamardashvili (25) vom FC Valencia für 30 Millionen Euro verpflichtet, der Alisson in der laufenden Spielzeit in 20 Pflichtspielen vertreten hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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