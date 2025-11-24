Medien: United vor 50-Millionen-Transfer

João Gomes (24) könnte im Winter-Transferfenster zu Manchester United wechseln. Nach Informationen des brasilianischen Onlineportals ‚Trivela‘ sind die Verhandlungen mit den Wolverhampton Wanderers in der vergangenen Woche vorangeschritten.

Mehr noch: Ein Gomes-Wechsel soll kurz bevorstehen, schon im Januar über die Bühne gehen und könnte den Wolves eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro bescheren.

Für den Tabellenletzten der Premier League wäre es der fünftteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte und dennoch ein herber Verlust, im Mittelfeld ist Gomes schließlich unangefochtene Stammkraft.

Der zehnfache brasilianische Nationalspieler war vor knapp drei Jahren für 18 Millionen Euro von Flamengo nach Wolverhampton gewechselt. Geht es jetzt weiter nach Manchester?