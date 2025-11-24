Menü Suche
Premier League

Medien: United vor 50-Millionen-Transfer

Manchester United will im Januar auf dem Transfermarkt zuschlagen. Ein Neuzugang befindet sich angeblich fast schon im Anflug.

von David Hamza - Quelle: Trivela
1 min.
Ruben Amorim reibt sich die Hände @Maxppp

João Gomes (24) könnte im Winter-Transferfenster zu Manchester United wechseln. Nach Informationen des brasilianischen Onlineportals ‚Trivela‘ sind die Verhandlungen mit den Wolverhampton Wanderers in der vergangenen Woche vorangeschritten.

Mehr noch: Ein Gomes-Wechsel soll kurz bevorstehen, schon im Januar über die Bühne gehen und könnte den Wolves eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro bescheren.

Für den Tabellenletzten der Premier League wäre es der fünftteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte und dennoch ein herber Verlust, im Mittelfeld ist Gomes schließlich unangefochtene Stammkraft.

Der zehnfache brasilianische Nationalspieler war vor knapp drei Jahren für 18 Millionen Euro von Flamengo nach Wolverhampton gewechselt. Geht es jetzt weiter nach Manchester?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
