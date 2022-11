Argentinien benennt WM-Kader

Argentinien fährt mit einer international erfahrenen Truppe zur Weltmeisterschaft nach Katar. Angeführt wird das Team von Weltstar Lionel Messi, Unterstützung erhält der 35-Jährige vom nur ein Jahr jüngeren Ángel Di María.

Als einziger Bundesligaspieler schafft es Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen ins Aufgebot. In Gruppe C trifft der Finalist von 2014 auf Mexiko, Polen und Saudi-Arabien. Das Auftaktspiel bestreiten die Mannen von Trainer Lionel Scaloni am Dienstag, den 22. November um 11 Uhr gegen die Saudis.

Der Kader

Tor: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (FC Villarreal), Franco Armani (River Plate).

Abwehr: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (FC Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (FC Sevilla), German Pezzella (Betis Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Juan Foyth (FC Villarreal).

Mittelfeld: Guido Rodríguez (Betis Sevilla), Leandro Paredes (Juventus Turin), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Papu Gómez (FC Sevilla), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Enzo Fernandez (Benfica Lissabon).

Angriff: Lionel Messi (Paris St. Germain), Lautaro Martínez (Inter Mailand), Julian Alvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Rom), Nicolas Gonzalez (AC Florenz), Joaquín Correa (Inter Mailand), Ángel Di María (Juventus Turin).