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Gisdol winkt neue Trainerstelle

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
Markus Gisdol bei einer Pressekonferenz von Lokomotiv Moskau @Maxppp

Ex-Bundesliga-Coach Markus Gisdol könnte nach einem Jahr ohne Verein wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Laut der ‚Bild‘ steht der 57-Jährige kurz vor einem Engagement bei CSKA Sofia. Der Klub ist amtierender bulgarischer Pokalsieger und spielt in der aktuellen Saison in der Conference League.

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Gisdol trainierte in Deutschland die TSG Hoffenheim, den Hamburger SV und den 1. FC Köln. Sofia wäre schon seine vierte Station im Ausland, nachdem er zuvor bei Kayserispor bereits nach drei Monaten und acht Spielen ohne Sieg entlassen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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