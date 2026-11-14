UEFA Nations League
Oranje-Star fehlt gegen Deutschland
1 min.
@Maxppp
Die niederländische Nationalmannschaft muss beim Gruppenfinale der Nations League gegen Deutschland (Montag, 20:45 Uhr) ohne Frenkie de Jong auskommen. Wie der niederländische Verband mitteilt, hat der Mittelfeldmann körperliche Beschwerden und wird als Vorsichtsmaßnahme nicht mit nach Berlin reisen.
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OnsOranje @OnsOranje – 15:03
Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany.Bei X ansehen
As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder.
As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder.
Beim gestrigen 7:0-Sieg gegen Griechenland stand de Jong als Kapitän in der Startelf, musste jedoch zur Pause ausgewechselt werden. Für den 29-Jährigen geht es jetzt früher zurück zum FC Barcelona, wo er an seiner Rehabilitation arbeiten wird. Deutschland braucht einen Sieg gegen die Niederlande, um das Ticket für die K.O.-Phase zu lösen. Die Elftal ist dafür de facto bereits qualifiziert.
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