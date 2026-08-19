Marmoush-Transfer schon fortgeschritten

Omar Marmoush könnte den Arbeitgeber innerhalb der Premier League wechseln. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, führt Tottenham Hotspur fortgeschrittene Gespräche mit Manchester City. Neben dem Angreifer könnte auch City-Flügelstürmer Savinho (22) den Weg nach London finden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marmoush war im Januar 2025 nach einer brillanten Bundesliga-Hinrunde (17 Spiele, 25 Scorerpunkte) für 75 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Manchester gewechselt. Dort lief es in seinen 62 Pflichtspielen aber weniger rund. Dem 27-jährigen Ägypter gelangen nur 16 Tore und sechs Assists. Sein Vertrag ist noch bis 2029 datiert.