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Premier League

Marmoush-Transfer schon fortgeschritten

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
Omar Marmoush für Manchester City @Maxppp

Omar Marmoush könnte den Arbeitgeber innerhalb der Premier League wechseln. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, führt Tottenham Hotspur fortgeschrittene Gespräche mit Manchester City. Neben dem Angreifer könnte auch City-Flügelstürmer Savinho (22) den Weg nach London finden.

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Marmoush war im Januar 2025 nach einer brillanten Bundesliga-Hinrunde (17 Spiele, 25 Scorerpunkte) für 75 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Manchester gewechselt. Dort lief es in seinen 62 Pflichtspielen aber weniger rund. Dem 27-jährigen Ägypter gelangen nur 16 Tore und sechs Assists. Sein Vertrag ist noch bis 2029 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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