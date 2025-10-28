Menü Suche
Bellingham pennt erst – und kriegt dann die Kurve

In den vergangenen Wochen wurde Jobe Bellingham nach schwachem BVB-Start schon als Wechselkandidat gehandelt. Beim heutigen Pokal-Kracher gegen Eintracht Frankfurt zeigte sich der Sommerneuzugang nach grobem Schnitzer formverbessert.

von Tobias Feldhoff
Frankfurt 1-1 BVB

Gerade einmal rund sieben Minuten waren auf der Uhr, da lag Borussia Dortmund bereits mit 0:1 hinten. Auslöser war ein simpler langer Ball, den Daniel Svensson eigentlich gut mit dem Kopf klärte.

Weil Jobe Bellingham abgeschaltet hatte, konnte der nachrückende Mario Götze unbedrängt aufnehmen. Sein Schnittstellenpass auf Ansgar Knauff war wohltemperiert, aber vor allem Resultat nicht vorhandener Gegenwehr im Mittelfeld.

In dieser Situation konnte man Bellingham mangelhafte Positionierung vorwerfen. Im Anschluss fing sich der Rechtsfuß dann aber und avancierte zum Antreiber in der Zentrale.

Wohl kein Winterabschied

Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Julian Brandt leitete Bellingham mit einer Spieleröffnung auf Julian Ryerson ein, darüber hinaus gewann der 20-Jährige viele Zweikämpfe und trieb das Spiel immer wieder an.

Folgerichtig nahm Niko Kovac vor der Verlängerung Marcel Sabitzer und nicht Bellingham für Felix Nmecha aus dem Spiel. Dieser dankte es mit weiteren souveränen Aktionen.

Der reife Auftritt am heutigen Dienstag dürfte eine weitere Bestätigung für die Dortmunder sein, den 35-Millionen-Mann nicht schon abzuschreiben respektive auf einen Winterverkauf zu schielen.

