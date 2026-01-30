Alles klar: Frankfurt stellt Riera vor

Markus Krösche ließ sich Zeit mit der Trainersuche. Viele Namen wurden gehandelt, als heißester Kandidat für die Nachfolge von Dino Toppmöller galt lange Marco Rose. Doch jetzt ist klar: Nicht Rose, sondern der Spanier Albert Riera leitet künftig die Geschicke bei den Hessen.

Riera unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis 2028. Der 43-Jährige kommt aus Slowenien von NK Celje, mit dem er am Wochendende noch ein letztes Mal antreten wird. Am Montag übernimmt er dann am Main. Dem Vernehmen haben sich die Vereine auf eine Ablösesumme in Höhe von 1,3 Millionen Euro geeinigt.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht. Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team. Albert hat uns in den Gesprächen mit seiner fachlichen Tiefe und seiner guten Kommunikation beeindruckt.“

Starke Spielerkarriere

Als Spieler war Riera unter anderem beim FC Liverpool und Manchester City. In der noch recht jungen Trainerkarriere sammelte er nicht nur in Slowenien, sondern auch in Frankreich bei Girondins Bordeaux erste Erfahrungen. Dabei gab es auch viel Kritik am Stil des Spaniers.

Die Spielidee des ehemaligen Nationalspielers orientiert sich an den klassischen spanischen Tugenden, die unter anderem Xabi Alonso sehr erfolgreich bei Bayer Leverkusen implementiert hat.