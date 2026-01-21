Angebot für Diomande im Anflug | Pep vor Rücktritt?

Geldregen in spe?

Kommt die Sprache auf Yan Diomande, leuchten bei den Verantwortlichen von RB Leipzig schon die Dollarzeichen in den Augen. Für jenseits der 100-Millionen-Marke möchte man den Flügelspieler irgendwann einmal verkaufen. Vorerst will man sich am Cottaweg aber noch einige Zeit an dem Ivorer erfreuen. Doch das erste Angebot ist bereits im Anflug.

‚Caught Offside‘ berichtet, dass der FC Liverpool in den kommenden Monaten ein Angebot für Diomande einreichen will. Die Reds sehen den 19-Jährigen als idealen Nachfolger für Mohamed Salah (33). Diomande selbst hat Liverpool bereits als seinen Traumklub bezeichnet, weshalb der englische Meister beim Spieler wohl keine große Überzeugungsarbeit leisten müsste. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Sachsen dem Wunsch des Spielers beugen würden.

City blamiert sich

Manchester City gegen Bodö/Glimt – was sich anhört wie eine Pflichtaufgabe, entwickelte sich auf dem Kunstrasen der Norweger zu einem handfesten Albtraum für die Skyblues. 1:3 ging City im Champions League-Duell baden, eine empfindliche Niederlage, nachdem man am vergangenen Wochenende schon im Derby gegen Manchester United (0:2) den Kürzeren gezogen hatte. Von der Presse wird ehemalige Serienmeister zerrupft.

Die ‚Sun‘ schreibt von einer „peinlichen Niederlage“, ‚Sky‘ von einer „riesigen Blamage“. Glaubt man TV-Experte Richard Keys, könnte Trainer Pep Guardiola daher drastische Maßnahmen ergreifen. „Ich denke, es steht fest, dass er am Ende der Saison weg sein wird. Aber schließt nicht aus, dass er diese Woche geht. Wenn er diese Woche geht, wird Enzo Maresca für das Spiel gegen die Wolves verantwortlich sein. City wird außer sich sein und es natürlich leugnen, aber ich sage Ihnen, er hat vor, diese Woche zu gehen“, behauptet Keys gegenüber ‚beIN‘. Es wäre das erste Mal, dass Guardiola während einer Saison seinen Verein verlässt.