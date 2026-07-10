Der FC Barcelona ist sich mit Borussia Dortmund offenbar über einen Transfer von Karim Adeyemi (24) einig geworden. Fabrizio Romano vermeldet, dass Barça und BVB eine Vereinbarung über die Ablöse getroffen haben.

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Die Katalanen zahlen demnach einen Sockelbetrag von 22 Millionen Euro, sieben weitere Millionen seien an erfolgsabhängige Parameter wie Titel und Einsätze gekoppelt. Adeyemi soll in Kürze einen Fünfjahresvertrag beim Flick-Klub unterschreiben.

Update (18:47 Uhr): Laut ‚Sky‘ sichert sich der BVB eine hohe Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Adeyemi soll ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro netto in Spanien kassieren.

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Der Kontrakt des Offensivspielers läuft beim BVB in einem Jahr aus, eine Verlängerung war für ihn zuletzt kein Thema mehr. Schwarz-Gelb hatte Adeyemi vor vier Jahren für 30 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet.