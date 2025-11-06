Hannover 96: Leopold erneuert Bundesliga-Wunsch

Enzo Leopold (25) hat den Traum von der ersten Liga noch nicht abgeschrieben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Kapitän von Hannover 96 „unbedingt in die Bundesliga“. Aus diesem Grund soll der Mittelfeldspieler die Entwicklung am Maschsee abwarten, Gespräche über eine Verlängerung werden entsprechend aktuell nicht geführt.

Leopold forcierte bereits im vergangenen Sommer seine Bundesliga-Pläne, zu konkreten Gesprächen mit Erstligisten kam es aber nicht. 96 lässt keine Zweifel daran, dass man den im Sommer auslaufenden Vertrag gerne verlängern möchte. Ohne den Aufstieg in die Bundesliga haben die Niedersachsen aber wohl nur geringe Chancen.