VfB: Churlinovs Medizincheck heute

Darko Churlinovs Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Burnley befindet sich in den finalen Zügen. Noch am heutigen Montag wird der 22-jährige Offensivmann den Medizincheck absolvieren, heißt es im ‚kicker‘. Am Ende fließen 3,5 Millionen Euro Sockelablöse, weitere 1,5 Millionen können in Form diverser Boni hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Gespräche sind extrem weit fortgeschritten“, bestätigt VfB-Sportchef Sven Mislintat, „wir denken, dass es zum Vollzug führt. Es sind noch ein paar bürokratische und organisatorische Dinge zu erledigen.“ Mitte der Woche soll der Transfer offiziell bekanntgegeben werden.