Vertragsende 2026: Diese Bundesliga-Elf gibt es ablösefrei

Auch am Ende dieser Saison werden wieder zahlreiche Bundesliga-Profis ablösefrei wechseln. FT hat eine Topelf der Free Agents zusammengestellt.

von Lukas Hörster
Leon Goretzka und Niklas Süle @Maxppp

Union Berlin und der Hamburger SV sind gleich doppelt in der FT-Topelf der Spieler mit auslaufendem Vertrag vertreten. Mit Leon Goretzka (31) ist auch ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft dabei. Niklas Süle (30) spielte auch schon 49 Mal für das DFB-Team und will seiner Karriere ab Sommer wohl neuen Schwung verleihen.

Die Topelf der Ablösefreien

Übrigens: Formal laufen auch die Arbeitspapiere teils noch prominenterer Spieler aus. Beim BVB-Duo Emre Can (32) und Julian Brandt (29) zeichnen sich jedoch gerade klar Verlängerungen ab. Genauso wie bei Hoffenheims Urgestein Andrej Kramaric (34). Dessen Teamkollege Grischa Prömel (31) geht dagegen ablösefrei zum VfB Stuttgart. Bei Manuel Neuer (39) ist klar: Entweder verlängert er beim FC Bayern oder hängt die Torwarthandschuhe an den Nagel.

