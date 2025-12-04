Flick verlässt Nürnberg endgültig

Florian Flick bricht seine Zelte beim 1. FC Nürnberg endgültig ab. Der Club teilt mit, dass der 25-jährige Mittelfeldspieler fest zu Eintracht Braunschweig wechselt. Bisher war der 1,90 Meter große Sechser lediglich an den Ligakonkurrenten aus Niedersachsen verliehen.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzualexiou verabschiedet Flick: „Ich möchte mich in Namen des Vereins noch einmal ausdrücklich bei Flicko für seinen Einsatz für den FCN bedanken. Aktuell laboriert er an einer Verletzung, weshalb wir an dieser Stelle auch noch einmal die besten Genesungswünsche an ihn senden. Wir wünschen ihm darüber hinaus für seine sportliche sowie seine private Zukunft alles erdenklich Gute.“ Insgesamt trug Flick das Trikot der Nürnberger in 68 Pflichtspielen.