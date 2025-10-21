Heiße Spur: Endrick will Real verlassen

47,5 Millionen Euro hatte Real Madrid vor etwas über einem Jahr an Palmeiras für die Dienste von Endrick auf den Tisch gelegt. Ausgezahlt hat sich das Investment bislang nicht, gerade unter dem neuen Coach Xabi Alonso sieht die Perspektive düster aus. Seinem Frust machte der Brasilianer ‚Cadena SER‘ zufolge beim 1:0-Sieg gegen den FC Getafe Luft. Endrick trat eine Wasserflasche weg, nachdem Alonso sich bezüglich einer Einwechslung umentschieden hatte.

Im Sommer noch hatte der Stürmer eine Leihe ausgeschlossen, inzwischen wurden die Karten aber neu gemischt. Laut Fabrizio Romano darf sogar von einem temporären Abschied des Linksfußes, der seine Teilnahme an der WM 2026 in Gefahr sieht, im Januar ausgegangen werden. Gespräche mit den Blancos, die ebenfalls offen für einen Leihabschied sind, finden bereits statt.

Abnehmer beißt an

Eine Spur führt dabei nach Südfrankreich. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zeigt Olympique Marseille großes Interesse an dem 19-Jährigen. Mit dem Umfeld des Spielers habe man sich schon ausgetauscht, auch Real sei von OM bereits kontaktiert worden. Gerade durch den bevorstehenden Afrika-Cup im Januar hat Marseille durch die Abstellung von Amine Gouiri (25) und Pierre-Emerick Aubameyang (36) großen Bedarf in vorderster Front.

In der spanischen Hauptstadt kommt Endrick gar nicht zum Zug. Zwar fehlte der Youngster zu Saisonbeginn wegen einer Verletzung, doch inzwischen ist er längst wieder fit. Dennoch hat es bislang nicht einmal für einen Kurzeinsatz unter Alonso gereicht. Beim weißen Ballett läuft sein Vertrag bis 2030. Dass er bis dahin ununterbrochen das galaktische Trikot trägt, erscheint aber zunehmend unwahrscheinlicher.