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FT-Kurve Weltmeisterschaft

Klares Ergebnis: Nagelsmann muss gehen

von Martin Schmitz
Julian Nagelsmann sitzt nachdenklich auf der Trainerbank @Maxppp
Deutschland 1-1 Paraguay

Noch immer ist unklar, welche Konsequenzen der DFB aus dem blamablen WM-Aus der deutschen Nationalelf gegen Paraguay (4:5 n.E.) zieht. Wenn es nach den FT-Usern geht, ist zumindest ein Schritt unausweichlich: Von 11.953 Teilnehmern stimmten überwältigende 93 Prozent für die Ablösung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

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Sollte Julian Nagelsmann seinen Posten räumen?
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Der DFB hat angekündigt, die Geschehnisse zeitnah aufzuarbeiten. Eine Entlassung des Bundestrainers müsste jedoch durch verschiedene Gremien im Verband gehen. In Nagelsmanns Vertrag ist dem Vernehmen nach eine Trennungsklausel integriert, die es dem DFB möglich macht, das Vertragsverhältnis einseitig aufzukündigen. Nagelsmann erhalte dann noch 50 Prozent der ausstehenden Gehälter als Abfindung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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