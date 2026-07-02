Klares Ergebnis: Nagelsmann muss gehen

Noch immer ist unklar, welche Konsequenzen der DFB aus dem blamablen WM-Aus der deutschen Nationalelf gegen Paraguay (4:5 n.E.) zieht. Wenn es nach den FT-Usern geht, ist zumindest ein Schritt unausweichlich: Von 11.953 Teilnehmern stimmten überwältigende 93 Prozent für die Ablösung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Julian Nagelsmann seinen Posten räumen? Ja, ein neuer Trainer muss frischen Wind bringen Nein, er sollte mit jungen Spielern den Wiederaufbau angehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der DFB hat angekündigt, die Geschehnisse zeitnah aufzuarbeiten. Eine Entlassung des Bundestrainers müsste jedoch durch verschiedene Gremien im Verband gehen. In Nagelsmanns Vertrag ist dem Vernehmen nach eine Trennungsklausel integriert, die es dem DFB möglich macht, das Vertragsverhältnis einseitig aufzukündigen. Nagelsmann erhalte dann noch 50 Prozent der ausstehenden Gehälter als Abfindung.