Köln reagiert auf El Mala-Absage

Thomas Kessler hat zu den jüngsten Entwicklungen um Köln-Goldesel Said El Mala (19) Stellung bezogen. Gegenüber der ‚Bild‘ gibt der Sportchef zu Protokoll: „Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten. Nach reiflicher Überlegung hat sich Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden. Damit war das Thema für uns abgeschlossen.“

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Kessler spielt damit auf die Offerte des FC Brentford an, der den Kölnern im Gesamtpaket 50 Millionen Euro für El Mala in Aussicht gestellt haben soll. Die Geißböcke hätten den Transfer wohl abgesegnet, die Spielerseite entschied sich jedoch gegen den Wechsel. Nun scheint der Poker um den deutschen U21-Nationalspieler wieder völlig offen zu sein. Eine Spur führt unter anderem wieder zu Borussia Dortmund.