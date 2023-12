Roma: Mourinho-Kehrtwende?

José Mourinho könnte der AS Rom doch über die Saison hinaus erhalten bleiben. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, suchen der Klub und der Startrainer nach einer Möglichkeit, die Zusammenarbeit fortzuführen. Laut der Tageszeitung stellen die finanziellen Rahmenbedingungen einer Vertragsverlängerung keine Hürde dar. Es sei eher die Frage, ob sich beide Seiten bezüglich der Vertragslaufzeit einig werden. Demnach möchten die Römer mit Mourinho um ein Jahr verlängern, dem 60-Jährigen schwebe dagegen ein Zweijahresvertrag vor.

Grundsätzlich könne eine Verlängerung jedoch nur scheitern, wenn Mourinho in den kommenden zwei Monaten keine Ergebnisse liefert oder sich für einen Klubwechsel entscheidet. Namentlich nennt die ‚Gazzetta dello Sport‘ Real Madrid und Newcastle United als Vereine, die sich nach der Spielzeit mit einer Verpflichtung des exzentrischen Trainers beschäftigen könnten. Sollte Mourinho seinen Vertrag in Rom verlängern, wäre das eine kleine Überraschung. Noch im Oktober stand The Special One bei den Giallorossi vor dem Aus.