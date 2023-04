Urteil: 28 Millionen für Augustin

Bei Jean-Kévin Augustin vom FC Basel klingelt die Kasse. Ein Urteil der FIFA besagt, dass Leeds United seinem Ex-Stürmer 28 Millionen Euro Gehalt nachzahlen muss. Hintergrund: Augustin war in der Saison 2020/21 von RB Leipzig an den damaligen Zweitligisten verliehen. Für den später eintretenden Aufstiegsfall war eine Festverpflichtung vereinbart worden.

Doch Leeds weigerte sich aufgrund der zeitlichen Verschiebung durch die Corona-Pandemie, die festgeschriebenen 21 Millionen Euro an RB zu zahlen. Die Klubs haben sich mittlerweile geeinigt, doch nun klagte Augustin. Schließlich ging ihm ein lukrativer Vertrag in Leeds flöten. Der 25-jährige Franzose bekam nun Recht. Leeds will Einspruch einlegen.

