Karl muss verletzt raus

Lennart Karl (17) musste bei der heutigen Bundesligapartie des FC Bayern gegen den SC Freiburg beim Stand von 4:2 frühzeitig ausgewechselt werden. Wegen Hüftbeschwerden kam Nicolas Jackson (24) nach 71 Minuten für den Münchner Youngster ins Spiel. Derweil feierte Pechvogel Hiroki Ito (26) kurz darauf sein Comeback und wurde erstmals seit dem 29. März wieder von Vincent Kompany aufs Feld geschickt.

Karl war an den ersten beiden Treffern der Bayern direkt beteiligt. Umso bitterer, dass der Linksfuß die Begegnung ungewollt verlassen musste. Weitere Tests werden zeitnah Aufschluss darüber geben, wie schlimm es den deutschen U21-Nationalspieler erwischt hat.