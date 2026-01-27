Menü Suche
TSG: Heftige Offerten für Asllani & Lemperle

Die TSG Hoffenheim sorgt in der Bundesliga für Furore. Das bleibt auch auf dem internationalen Markt nicht unbemerkt.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Tim Lemperle, Bazoumana Touré und Fisnik Asllani sind TSG Hoffenheim-Legenden @Maxppp
Bremen 0-2 Hoffenheim

Dass die TSG Hoffenheim in Fisnik Asllani und Tim Lemperle zwei talentierte Stürmer in den eigenen Reihen hat, war bereits vor der Saison klar. Dass den beiden 23-Jährigen der Übergang in die Bundesliga allerdings so gut gelingen würde, überrascht durchaus.

Beide stehen in der Liga bei sechs Treffern, Asllani konnte zudem vier, Lemperle zwei Vorlagen beisteuern. Vor allem Asllani hat schon in der Vergangenheit viele Begehrlichkeiten geweckt, unter anderem haben der FC Bayern und Borussia Dortmund den Kosovaren auf dem Schirm.

TSG mit klarer Haltung

Doch damit nicht genug. Laut ‚Sky‘ haben die TSG im laufenden Transferfenster Offerten aus der Premier League erreicht. Im Bereich von „40, 50 Millionen Euro“ sollen diese mündlich vorgetragenen Angebote gelegen haben. Saftige Summen für den Bundesligisten, der Asllani aus der eigenen Jugend und Lemperle ablösefrei vom 1. FC Köln in den Kader von Christian Ilzer integriert hat.

Dem Bezahlsender zufolge blocken die Sinsheimer im Moment aber alle Angebote ab, Lemperle und Asllani sollen mindestens bis zum Sommer mit der TSG darum kämpfen, einen internationalen Wettbewerb zu erreichen. Im Moment rangiert Hoffenheim auf Platz drei hinter dem BVB und Spitzenreiter Bayern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
