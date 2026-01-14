Goretzka-Erbe schon da: Der Bayern-Plan fürs Zentrum

Nach acht Jahren, in denen Leon Goretzka im Zentrum dem Spiel des FC Bayern Saison um Saison seinen Stempel mal mehr, mal weniger aufgedrückt hat, endet die Liaison voraussichtlich im kommenden Sommer. Der 30-Jährige ist ablösefrei, die Tendenz geht in Richtung Trennung. Der AC Mailand hat bereits Interesse angemeldet.

Die große Frage ist: Wer schließt die Lücke, die der deutsche Nationalspieler hinterlässt? Obwohl der gebürtige Bochumer häufig mit Widerständen zu kämpfen hatte, kam er jede Saison auf seine Einsatzzeiten. So auch in der laufenden Spielzeit. 24 Partien stehen auf dem Konto, in lediglich dreien kam Goretzka gar nicht zum Zug. Sollte er die Bayern im Sommer tatsächlich verlassen, ist laut der ‚Sport Bild‘ nicht gesagt, dass sich die Münchner extern verstärken. Max Eberl & Co. haben auch intern einige Optionen.

Aus der Mannschaft

Schon jetzt hat Vincent Kompany viele Spieler im Kader, die die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers bekleiden können. So sind neben Joshua Kimmich (30) und Aleksandar Pavlovic (21) auch Tom Bischof (20) und Konrad Laimer (28) in der Lage, als Sechser zu spielen. Bischof kommt in dieser Saison häufig als Linksverteidiger zum Einsatz, Laimer ist auf rechts gesetzt. Wenn Alphonso Davies (25) wieder fit ist, könnte für Bischof auf links die Luft dünner werden. Somit hätte er mehr Kapazitäten für das Zentrum frei.

Aus der Jugend

Als zweite Möglichkeit bringt das Fachmagazin den eigenen Nachwuchs ins Spiel. Dort lauert in David Santos Daiber (19) ein vielversprechendes Talent auf seine Chance. Gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) durfte der Portugiese vor Weihnachten sein Debüt feiern. Auch Felipe Chávez (18), der in der Winter-Vorbereitung Vincent Kompany überzeugen konnte, schnupperte zuletzt beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg erstmals Bundesliga-Luft. Er kann im Zentrum spielen, ist allerdings etwas offensiver eingeplant.

Bei Hannover 96 spielt derzeit ein dritter potenzieller Kandidat für die Zentrale. An der Säbener Straße halten sie viel von Noël Aséko (20), der mit den Bayern im Austausch steht. Der deutsche U21-Nationalspieler spielt bei den Niedersachsen mit viel Offensivdrang, ist aber auch zweikampfstark. Für 2,5 Millionen Euro können die Münchner ihn zurückholen.

Aus anderen Klubs

Nicht nur Jungspunde aus dem eigenen Stall werden von den Bayern laut der ‚Sport Bild‘ in Betracht gezogen. Bietet sich die Möglichkeit, könnte auch Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC zum deutschen Rekordmeister wechseln. Neben dem Stammspieler der Berliner werden auch Nathan De Cat (17) vom RSC Anderlecht und Zé Lucas (17) von Sporting Recife beobachtet.

In jedem Fall scheint klar, dass der FCB keine große Investition tätigen wird, um Goretzka zu ersetzen. Insofern ginge ein Abgang mit einer ordentlichen Einsparung einher, da Goretzka mit einem Jahresgehalt von bis zu 17 Millionen Euro zu den Großverdienern zählt.