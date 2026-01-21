Werder: Boniface im Frühjahr zurück?

Victor Boniface wird im Anschluss an seine schwere Knieverletzung nach der Reha zu seinem Leih-Klub Werder Bremen zurückkehren. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Zwar ist das Saison-Aus des 25-Jährigen nach dessen schwerem Knorpelschaden im rechten Knie besiegelt, doch die Prognose nach der erfolgten Operation sei sehr positiv. „Daher ist davon auszugehen, dass er im Frühjahr auf den Trainingsplatz zurückkehren kann“, so das Fachmagazin.

Weil die Leihe an den Nordklub nicht abgebrochen wurde, wird dies in Bremen und nicht bei Stammklub Bayer Leverkusen stattfinden. Derzeit ist der Mittelstürmer krankgeschrieben, die Berufsgenossenschaft übernimmt während der Ausfallzeit die Gehaltszahlungen. Im Sommer geht es planmäßig nach Leverkusen zurück, wo Boniface noch bis 2028 unter Vertrag steht. Für die Werkself wird der Nigerianer jedoch nie mehr spielen, sein Abschied ist beschlossene Sache. Boniface soll sich um einen neuen Klub bemühen.