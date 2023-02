Leipzig: Rose-Update zu Nkunku

Marco Rose hat einen Einsatz von Christopher Nkunku am Wochenende in Aussicht gestellt. „Christo hatte eine gute Trainingswoche, er wird morgen eine Option sein“, so der Trainer von RB Leipzig auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) und fügte an: „Natürlich nicht über 90 Minuten, aber auf jeden Fall für einen Einsatz.“

Sportlich vermisst der Pokalsieger seinen Topstar, der sich kurz vor der WM das Außenbandriss im Knie riss, schmerzlich. „Christo ist ein Unterschiedsspieler“, weiß Rose, „er macht Dinge, mit denen nicht alle rechnen. Er hat ein gutes Gespür für tiefe Läufe, ist torgefährlich. Er bring eine Menge an Komponenten, die wir sonst so nicht haben.“

