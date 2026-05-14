Neue Entwicklungen: Real-Kehrtwende bei Klopp?

Dass Jürgen Klopp bereits seit einiger Zeit ein Name auf der Trainerwunschliste von Real Madrid ist, ist bekannt. Florentino Pérez, der allmächtige Präsident, favorisiert jedoch eine Rückkehr von José Mourinho zu den Königlichen. Vor der endgültigen Entscheidung für den Portugiesen kommt es in Madrid jedoch zu Präsidentschaftswahlen – und die könnten dafür sorgen, dass der Klub komplett umgekrempelt wird.

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Auf seiner bereits jetzt legendären Pressekonferenz am Dienstag hatte Pérez neben seinen vielen Schimpftiraden und Verschwörungstheorien auch vorgezogene Neuwahlen für das Präsidentenamt am kommenden Donnerstag angekündigt. Eigentlich möchte er mit einer Wiederwahl seine Position beim aktuellen Chaos-Klub stärken, doch er bekommt zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt 2009 einen Gegenkandidaten. Und dieser will laut ‚El Confidencial‘ den wahlberechtigten Mitgliedern einen anderen Coach mitbringen: Klopp.

Real zu alten Werten zurückführen

Enrique Riquelme heißt der potenzielle Gegenkandidat, der den Klub wieder zu den alten Werten zurückführen möchte, „die diesen Verein unsterblich gemacht haben: Vorbildlichkeit, institutionelle Eleganz, Respekt vor dem Gegner, Exzellenz, Einheit und der Ehrgeiz, weiterhin der weltweite Maßstab im Sport zu sein“, wie er Pérez am gestrigen Mittwoch persönlich schrieb, als er seine Kandidatur ankündigte.

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Um das zu erreichen, will Riquelme einen Trainer installieren, der „in der Lage ist, den Kurs der Mannschaft zu ändern, die von einem FC Barcelona voller jugendlicher Unbesonnenheit überholt wurde“, wie es im Bericht heißt. Klopp sei der beste Mann für diese Aufgabe. Dieser ist Head of Global Soccer bei Red Bull und hatte unlängst betont, entgegen aller Real-Gerüchte keinen Kontakt zu Pérez zu haben.

Gespräche laufen bereits

Dies stimme auch, doch das gelte nicht für Riquelme, der bereits seit einiger Zeit den Machtumsturz bei Real plane. Der milliardenschwere Unternehmer aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und der Wasserversorgung hat laut der digitalen Wirtschaftszeitung „in den letzten Monaten Gespräche mit dem Umfeld von Jürgen Klopp geführt“.

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Große – und für gewöhnlich leere – Versprechungen zu neuen Trainern und vor allem neuen Stars sind bei spanischen Klub-Präsidentschaftswahlen keine Seltenheit und hat es auch vor Kurzem beim FC Barcelona gegeben.

Ernstzunehmende Option

Doch Riquelme ist kein lokaler Unternehmer, der sich erst einen Namen machen muss. Der 37-Jährige hat exzellente Beziehungen in die Wirtschaft und ist unter anderem auch mit den Ex-Real-Stars Iker Casillas und Sergio Ramos sowie Tennisprofi Rafael Nadal befreundet.

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Doch zunächst muss der Herausforderer „in Rekordzeit die erforderlichen Unterstützungsunterschriften und eine solide Kandidatur zusammenzubekommen“. Denn Pérez hat die Vorlaufzeit extra knapp bemessen, um Gegenkandidaten zu verhindern. Zudem muss Riquleme vor der Wahl Bürgschaften in Höhe von 187 Millionen Euro zusammenzubekommen. Doch das ist offenbar das geringste Problem.