Liverpool: Fünf Klubs wollen Lallana

Adam Lallana wird den FC Liverpool im Sommer womöglich verlassen, könnte seine Karriere aber in der Premier League fortsetzen. Als Interessenten für eine Verpflichtung nennt der ‚Daily Mirror‘ den FC Burnley, den FC Arsenal, Leicester City, Tottenham Hotspur und West Ham United.

Lallanas Vertrag an der Anfield Road läuft aus, die Reds besitzen aber die Option zur einjährigen Verlängerung. Der 32-jährige Engländer war vor sechs Jahren für 31 Millionen Euro vom FC Southampton nach Liverpool gewechselt. Nur bei drei Ligaspielen stand Lallana in dieser Saison in Jürgen Klopps Startformation.