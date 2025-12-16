Köln gibt Gazibegovic wieder ab

Jusuf Gazibegovic kehrt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück. Wie der 1. FC Köln offiziell mitteilt, wird der 25-jährige Rechtsverteidiger bis zum Saisonende an Sturm Graz verliehen. Erst vor rund einem Jahr war der bosnische Nationalspieler (23 Länderspiele) von dort aus für zwei Millionen Euro in die Domstadt gewechselt, konnte sich im deutschen Fußball aber bislang nicht etablieren.

Sportdirektor Thomas Kessler sagt: „Wir haben mit Gazi sehr offen und fair gesprochen. Da er bislang nur wenig Spielzeit hatte, kam der Wunsch nach einem Wechsel im Winter auf. Die Leihe nach Graz ist dafür eine sehr gute Lösung: Er kehrt in ein vertrautes Umfeld zurück, bekommt die Chance auf regelmäßige Einsätze und kann dort Selbstvertrauen und Spielpraxis sammeln. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg.“