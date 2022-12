Wiedererstarkter Havertz: Das Glück liegt auf der Neun

Das Thema Position wird Kai Havertz wahrscheinlich seine ganze Karriere hinweg begleiten. Kaum ein anderer Spieler verkörpert den Begriff des Offensiv-Allrounders so sehr wie der 23-Jährige in Diensten des FC Chelsea. Fluch und Segen zu gleich: Einerseits erfreut sich jeder Trainer an dieser Vielseitigkeit. Auf der Suche nach der Idealposition haben sich die Übungsleiter aber schon des Öfteren den Kopf zerbrochen.

Derzeit ist es an Chelsea-Coach Graham Potter, die Havertz-Gleichung zu lösen. Und das 2:0 gegen den AFC Bournemouth am gestrigen Dienstag ließ vermuten, dass der 47-jährige Engländer dabei auf einem guten Weg ist. Selbiges ist nämlich seinem Nationalspieler zu attestieren. Tor zum 1:0, Vorlage zum Endstand – dieser Sieg trägt ganz klar Havertz‘ Stempel.

Eingesetzt wurde der gebürtige Aachener ganz vorne auf der Neun. Das scheint zu passen. Beim 1:0 wurde Havertz von Raheem Sterling über rechts mustergültig freigespielt, stand goldrichtig und musste den Ball nur noch über die Linie grätschen. Auch beim 2:0 war der Linksfuß im Zentrum zu finden, spielte seine Ruhe am Ball aus und servierte Mason Mount zum erfolgreichen Schlenzer aus knapp 20 Metern.

Costa Rica als Startpunkt

Damit setzt sich für Havertz ein Aufschwung fort, der paradoxerweise in einem Spiel begonnen hatte, dessen Ende die wohl größte Enttäuschung seiner Karriere markiert. Bei Deutschlands 4:2 gegen Costa Rica stemmte sich der Angreifer – dort ebenfalls als Mittelstürmer – mit einem Doppelpack gegen das Ausscheiden in der WM-Gruppenphase. Havertz hatte sich an diesem Abend noch am wenigsten vorzuwerfen.

So konnte der DFB-Mann nach einer schwachen Hinrunde bei den Blues zumindest noch ein kleines, persönliches Erfolgserlebnis aus Katar mit an die Stamford Bridge nehmen. Vor Weihnachten bewies Havertz dann mit drei Toren beim 5:1 gegen den FC Brentford, dass er bereit ist für eine ungleich erfolgreichere Rückrunde. Jetzt die starke Performance gegen Bournemouth. Die Form stimmt – und die Position offensichtlich auch.