Chelsea verpflichtet und verleiht Sarr

Der FC Chelsea hat das Rennen um den von vielen Klubs umworbenen Malang Sarr gewonnen. Wie die Blues mitteilen, unterschreibt der Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Eine Ablöse ist nicht fällig, Sarrs Kontrakt beim OGC Nizza lief in diesem Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die kommende Saison wird der 21-jährige Abwehrspieler allerdings nicht an der Stamford Bridge verbringen. Chelsea verkündet, dass Sarr für ein Jahr verliehen werden soll – wohin, lassen die Londoner noch offen. Großes Interesse am jungen Franzosen bestand zuletzt auch in der Bundesliga.

Chelseas Sportdirektorin Marina Granovskaia sagt: „Die Gelegenheit, Malang unter Vertrag zu nehmen, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Er hat eine große Perspektive, wir werden ihn während seiner Leihe genau beobachten und hoffen, dass er bald wieder bei Chelsea sein wird.“