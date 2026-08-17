Medizincheck: Alles klar bei Füllkrug

Was als loses Gerücht begann, könnte ganz schnell Realität werden. Erst gestern wurde bekannt, dass sich Werder Bremen erneut mit einer Rückholaktion von Niclas Füllkrug beschäftigt. Jetzt ist der Coup schon fast perfekt.

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Laut ‚Sky‘ fliegt der 33-Jährige noch heute Abend nach Deutschland, um seinen Wechsel an die Weser abzuschließen. Für morgen ist der obligatorische Medizincheck angesetzt. Anschließend soll Füllkrug für ein Jahr per Leihe zu seinem Ex-Klub wechseln. Eine Kaufoption gebe es nicht.

Für sein Comeback im grün-weißen Trikot verzichtet der Torjäger dem Bericht zufolge auf einen Teil seines Gehalts. Bei Premier League-Absteiger West Ham United steht Füllkrug noch bis 2028 unter Vertrag.