Leih-Abbruch beim HSV: Peretz findet neuen Klub

Nach gerade einmal zwei Einsätzen (im DFB-Pokal) und null Bundesliga-Minuten steht Daniel Peretz‘ Leihe vom FC Bayern zum Hamburger SV unmittelbar vor dem Abbruch.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt der Torhüter mit sofortiger Wirkung zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Dort soll Peretz wie zuvor beim HSV einen bis Saisonende datierten Leihvertrag unterzeichnen. ‚Sky‘ zufolge ist eine Kaufoption zudem sehr wahrscheinlich.

Ob in der Hafenstadt direkt ein Stammplatz winkt, ist allerdings noch offen. Gavin Bazunu (23), immerhin 22-facher irischer Nationalspieler, war bislang als Nummer eins gesetzt.