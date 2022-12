Bayer 04: Nächster Meilenstein für Wirtz

Florian Wirtz wird am morgigen Samstag das erste Mal seit seinem Kreuzbandriss in einem Spiel auf dem Platz stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 19-Jährige im anstehenden Freundschaftsspiel von Bayer Leverkusen gegen die Glasgow Rangers zu einem Kurzeinsatz kommen. Im März verletzte sich das Supertalent im Spiel gegen den 1. FC Köln (0:1) und fällt seitdem aus.

„Jeder bei uns freut sich, dass Florian nach der Verletzung auf die Zielgerade einbiegt. Er hat sehr hart dafür gearbeitet. Florian ist in seinem jungen Alter schon ein vorbildlicher Vollprofi, das hat man gerade in den schweren Wochen seiner Reha gesehen“, so Sportvorstand Simon Rolfes.

