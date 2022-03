Nagelsmann will „gerne mit Lewy verlängern“

Im Vorlauf zur Partie gegen Union Berlin am Samstag (18:30 Uhr) äußerte sich Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz zu den Vertragsgesprächen mit Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller: „Das ist nicht mehr so wie früher, wo schnell unterschrieben wurde. Das sind oft längere Prozesse. Es ist nicht so einfach, wie das immer dargestellt wird. Natürlich ist uns daran gelegen, mit den Spielern zu verlängern.“ Die Arbeitspapiere der drei Routiniers enden Stand jetzt allesamt 2023.

Sorgen macht sich der Übungsleiter des Rekordmeisters in Bezug auf die Leistungsfähigkeit seiner Spieler aber keine: „Ich glaube, sie haben alle aufgrund ihrer Erfahrung, die nötige Gelassenheit mit der noch offenen Verlängerung umzugehen. Das sieht man ja auch in den Spielen, dass es sie nicht beeinflusst.“

Speziell zu den Gerüchten um Torjäger Lewandowski nahm Nagelsmann Stellung. „Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde. Dass wir gern mit Lewy verlängern würden. Das weiß er auch“, stellt der junge Chefcoach klar. Er wisse allerdings auch „wie die Fußballbranche funktioniert“ und dass irgendwann „die Berichte beginnen“.

Perspektive für Nianzou

Auch aufgrund der angespannten Verletzungssituation an der Säbener Straße wird in den nächsten Wochen Tanguy Nianzou wieder eine größere Rolle beim FC Bayern einnehmen. Der 19-Jährige kommt in München seit seinem Wechsel 2020 nur spärlich zum Einsatz.

„Seine Lieblingsposition ist die Innenverteidigung, weit vor der Sechs. Er hat großes Potenzial, spielt aber auch bei einem großen Verein. Man muss dem Spieler dann aufzeigen, wo er die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln“, so Nagelsmann. Grundsätzlich sei es die Aufgabe des Vereins, „strukturelle Maßnahmen durchzuführen, die in die richtige Richtung gehen, um solchen Spielern zu helfen“. Außerdem wolle man „ein klares Konzept haben, wie wir mit jungen Talenten umgehen können“.