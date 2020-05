Trainertausch beim BVB

Michael Skibbe, aktuell noch U19-Trainer, übernimmt zur kommenden Saison die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund. Das teilt der BVB offiziell mit. Der bisherige Coach der zweiten Mannschaft, Mike Tullberg, geht den umgekehrten Weg zur A-Jugend. Nachwuchskoordinator Lars Ricken begründet: „Wir halten Mike Tullberg für ein großes Trainertalent und wollen ihm nach seinem ersten Jahr beim BVB die Chance geben, mit den Toptalenten in der U19 zu arbeiten.“

Ricken weiter: „In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt, in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat und den Spielern der unterschiedlichen Altersstufen in der U23 noch vieles mit auf den Weg geben kann.“ Skibbe blickt auf 211 Spiele als Trainer in der Bundesliga zurück. Zwischen 1998 und 2000 war der heute 54-jährige auch schonmal für die BVB-Profis verantwortlich, ehe er Co-Trainer von DFB-Teamchef Rudi Völler bei der Nationalmannschaft wurde.