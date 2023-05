Spektakuläre Wende im Gündogan-Poker

Für Ilkay Gündogan läuft es in dieser Saison bei Manchester City sportlich prächtig. Nach der Niederlage von Ligarivale FC Arsenal gegen Nottingham Forrest (0:1) am gestrigen Samstag ist den Skyblues und ihrem Kapitän der dritte Meistertitel in Serie nicht mehr zu nehmen.

Nun bahnt sich im Transferpoker um Gündogan eine überraschende Wende an. Nachdem sich zuletzt ein Wechsel zum FC Barcelona abzeichnete, scheint sich der Wind mittlerweile gedreht zu haben. Wie die ‚Times‘ berichtet, tendiert Gündogan inzwischen zu einem Verbleib bei City.

Statt dem ursprünglich offerierten Einjahresvertrag biete der designierte Meister dem 32-jährigen Mittelfeldspieler mittlerweile drei weitere Jahre an. Das habe zum Umdenken bei Gündogan geführt. Eine Einigung sei nun greifbar – ganz zum Leidwesen von Barça, das wohl leer ausgeht.