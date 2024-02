HSV: Baumgarts erste Worte

Steffen Baumgart zufolge war die Wahl für den Hamburger SV schnell gefallen. Auf der Vorstellungspressekonferenz sagte der neue Trainer: „Ich habe öfter betont, dass das für mich ein besonderer Verein ist. Es kam öfter zum Ausdruck, wo ich irgendwann mal sein möchte. Und das darf ich jetzt. Und jetzt hoffe ich, dass wir das dementsprechend ausfüllen und dass es auch eine etwas längere Zeit wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend sei „die Überlegung nicht lange“ gewesen, so der bekennende HSV-Fan. Baumgart tritt in Hamburg die Nachfolge von Tim Walter an und hat den Aufstieg in die Bundesliga als klares Ziel ausgerufen. Bis Jahresende 2023 arbeitete Baumgart noch erstklassig beim 1. FC Köln.