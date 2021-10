Ohne Abgänge: Die Traum-Elf des FC Valencia

Lange gehörte der FC Valencia zu den Topklubs in Spanien. In den vergangenen Jahren dümpelten die Fledermäuse dann im Mittelfeld von La Liga. Noch immer gehört der Verein zu den besten Ausbildungsklubs auf der iberischen Halbinsel. Einige namhafte Spieler kicken zurzeit in der Elite des europäischen Fußballs.

Die mittlerweile alternden David Silva (35), der seine Karriere aktuell bei Real Sociedad ausklingen lässt, sowie Juan Mata (33) hätten im Falle eines Verbleibs keine Ära in der Premier League bei Manchester City beziehungsweise United prägen können. Die aktuelle Mannschaft der Skyblues sähe anders aus, würden doch Außenverteidiger João Cancelo (27) und Shootingstar Ferran Torres (21) fehlen. Dem FC Barcelona wäre darüber hinaus mit Jordi Alba (32) einer der besten Linksverteidiger der vergangenen Jahre entgangen.

Ohne Abgänge: So könnte der FC Valencia auflaufen