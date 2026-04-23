Bayern-Zukunft: Das sagt Neuer

Manuel Neuer lässt sich vorerst nicht entlocken, ob er seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. Auf Nachfrage von ‚Sky‘ sagte der Torhüter des FC Bayern nach dem gestrigen DFB-Pokal-Halbfinalsieg gegen Bayer Leverkusen (2:0): „Ihr könnt mich jetzt locken, aber ich werde nichts verkünden. Im Moment schaut es gut aus, es macht Spaß, wir sind in allen Wettbewerben gut dabei.“

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Dem Vernehmen nach geht die Tendenz des 40-Jährigen zu einer erneuten Verlängerung um eine Saison. Seit 2011 stand der Ex-Schalker 595 Mal zwischen den Bayern-Pfosten.