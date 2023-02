Juve: Locatelli-Option erfüllt

Manuel Locatelli ist offenbar bereits Anfang Januar fest zu Juventus Turin gewechselt. Wie der italienische ‚Goal.com‘-Journalist Romeo Agresti berichtet, erfüllte der 25-jährige Mittelfeldspieler am 4. Januar mit seinem ersten Einsatz im Kalenderjahr 2023 die Bedingungen für die Kaufverpflichtung. 2021 hatte sich Juve mit Sassuolo Calcio auf eine zweijährige Leihe verständigt. Nun werden für die Festverpflichtung 25 Millionen Euro fällig, durch Boni können 12,5 Millionen Euro hinzukommen.

Für die Alte Dame hat sich der Transfer bisher ausgezahlt. In Juves Mittelfeldzentrale ist Locatelli Leistungsträger und Stammspieler. Seit Sommer 2021 hat der 24-fache Nationalspieler insgesamt 68 Pflichtspiele bestritten. Ob der Rechtsfuß auch über die Saison hinaus im Piemont bleibt, ist angesichts der finanziellen Krisensituation des Klubs unklar. In der Vergangenheit wurde Locatelli auch immer wieder mit einem Vereinswechsel nach England in Verbindung gebracht.

