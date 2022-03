Silva wünscht sich Benfica-Rückkehr

Bernardo Silva möchte in Zukunft die Fußballschuhe noch einmal für Benfica Lissabon schnüren. Gegenüber ‚Canal 11‘ lässt der Kreativspieler von Manchester City verlauten: „Ich vermisse Portugal sehr. Wenn ich in ein oder zwei Jahren zurückgehen könnte, würde ich es tun. Nicht nur, weil ich gerne wieder für Benfica spielen möchte, sondern weil ich meine Familie und das Leben in Portugal sehr vermisse.“

Bis 2025 ist der portugiesische Nationalspieler vertraglich noch an die Skyblues gebunden. Mit acht Jahren startete Silva seine Karriere in der Jugend von Benfica und wurde dort zum Profi, bevor er 2014 zur AS Monaco wechselte. 2017 war Silva den Verantwortlichen bei Manchester City rund 50 Millionen Euro wert.