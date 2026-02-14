40 Jahre und immer weiter: Modric gehört noch nicht zum alten Eisen

Mit 40 Jahren sieht man die meisten Profifußballer in TV-Studios als Experten, im Management ihrer ehemaligen Klubs oder in den Anfangsjahren einer Trainerkarriere. Nicht so bei Luka Modric. Der Kroate hat die magische Altersgrenze bereits geknackt und bietet keinerlei Angriffsfläche, um ihm ein zeitnahes Karriereende nahezulegen.

Am Freitagabend zog Modric mal wieder die Fäden im Mittelfeld des AC Mailand. Am Ende gewannen die Rossoneri mit 2:1 beim SC Pisa – dank eines Geniestreichs des Strategen. Für den Ballon d’Or-Gewinner von 2018 ein klares Zeichen, dass er in der Serie A nicht nur mithalten, sondern auch nach wie vor Spiele mitentscheiden kann.

„Ich habe nur sehr wenige großartige Spieler erlebt, die Intelligenz und Bescheidenheit mitbrachten. Um auf hohem Niveau zu spielen, muss man bescheiden und intelligent sein. Modrić ist, das muss ich eigentlich nicht sagen, ein außergewöhnlicher Spieler“, erklärte Massimiliano Allegri bei der Ankunft des 194-fachen Nationalspielers.

Wettbewerbsübergreifend absolvierte Modric in der laufenden Saison schon 26 Spiele für die Mailänder. Dabei erzielte er zwei Tore und lieferte drei Assists. Seine Spielminuten summieren sich auf knapp 2000. Ein Fitnessproblem hat der Oldie keinesfalls. Das zeigt nicht nur sein Siegtor gegen Pisa in der 86. Spielminute.