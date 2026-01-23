Trainer-Überraschung in Frankfurt?

Ursprünglich sah der Plan von Sportvorstand Markus Krösche vor, dass schon beim morgigen Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. Doch daraus wird nichts, einen Nachfolger für den geschassten Dino Toppmöller hat Eintracht Frankfurt noch nicht gefunden. Neben Marco Rose beschäftigt sich Krösche mit drei weiteren Kandidaten.

Unter anderem ist Alexander Blessin laut der ‚Bild‘ eine konkrete Option auf den vakanten Posten. Auf Unterstützung aus dem Vereinsumfeld kann der Übungsleiter dem Boulevardblatt zufolge zählen. Das Problem: Blessin coacht aktuell den Ligarivalen FC St. Pauli, der nur wenig Interesse haben dürfte, seinen Trainer mitten in der Saison abzugeben. Lange und intensive Verhandlungen wären unumgänglich.

Wird es der City-Schreck?

Ein weiterer Name auf Eintrachts Liste ist Kjetil Knutsen, der aktuell für Bodo/Glimt verantwortlich ist. Der 57-Jährige sorgte unter der Woche für Aufsehen, als er mit den Norwegern Manchester City in der Champions League sensationell mit 3:1 bezwang. Die Sprachbarriere stelle kein Problem dar, in der Kabine werde ohnehin hauptsächlich Englisch gesprochen. Allerdings drohen auch hier zähe Verhandlungen.

Darüber hinaus denkt Krösche nach Informationen der ‚Bild‘ noch über einen vierten Kandidaten nach. Der Name ist allerdings noch nicht durchgesickert. Zuletzt wurden auch prominente Trainer wie Xabi Alonso und Louis van Gaal gehandelt.

Klarer Zeitplan

Die ganz große Eile herrscht nicht mehr in der Bankenmetropole. Intern hat man sich das Ziel gesetzt, im Februar einen neuen Trainer zu präsentieren. Gegen Hoffenheim, Tottenham Hotspur (Mittwoch, 21 Uhr) und Bayer Leverkusen (31. Januar) planen die Adlerträger weiterhin mit dem Interimsduo Dennis Schmitt und Alex Meier auf der Trainerbank.