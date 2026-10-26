Trotz seiner Verletzung bleibt Mohamed Ali Zoma im Schaufenster. Wie ‚tuttomercatoweb‘ berichtet, ist die SSC Neapel seit geraumer Zeit am italienischen Nationalspieler interessiert. Der 22-jährige Angreifer des 1. FC Nürnberg sei bereits vor seiner Berufung zur Squadra Azzurra im Visier von Gli Azzurri gewesen.

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Inzwischen werden für den Stürmer Summen bis zu 30 Millionen Euro gehandelt. Beim Club ist Zoma mit sieben Toren aus den ersten acht Spielen hervorragend in die Saison gestartet. Aufgrund einer Schulterverletzung ist das Kalenderjahr allerdings für ihn gelaufen.