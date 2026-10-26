Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Topklub heiß auf Zoma

von Dominik Sandler - Quelle: tuttomercatoweb
Mohamed Alì Zoma im Nürnberg-Trikot @Maxppp

Trotz seiner Verletzung bleibt Mohamed Ali Zoma im Schaufenster. Wie ‚tuttomercatoweb‘ berichtet, ist die SSC Neapel seit geraumer Zeit am italienischen Nationalspieler interessiert. Der 22-jährige Angreifer des 1. FC Nürnberg sei bereits vor seiner Berufung zur Squadra Azzurra im Visier von Gli Azzurri gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzwischen werden für den Stürmer Summen bis zu 30 Millionen Euro gehandelt. Beim Club ist Zoma mit sieben Toren aus den ersten acht Spielen hervorragend in die Saison gestartet. Aufgrund einer Schulterverletzung ist das Kalenderjahr allerdings für ihn gelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Neapel
Nürnberg

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert