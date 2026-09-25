Bondscoach Xavi hatte nach dem gestrigen 1:1 zwischen den Niederlanden und Deutschland nur lobende Worte für Marc-André ter Stegen übrig. ‚Voetbal International‘ zitiert die spanische Legende: „Was für eine großartige Leistung, Ter. Ich freue mich sehr, wie du dich zurückgekämpft hast. Du bist wirklich ein Kämpfer.“

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Ter Stegen konnte nach neun Paraden erst in der Nachspielzeit von Cody Gakpo überwunden werden. „Fast hätten wir wegen dir verloren“, so Xavi, der mit ter Stegen beim FC Barcelona zusammenspielte und später dort auch Trainer des deutschen Keepers war. Mittlerweile spielt der 34-Jährige leihweise bei Ajax Amsterdam. Mehrere Verletzungen hatten ter Stegen in den vergangenen Jahren zurückgeworfen, dennoch ist er jetzt wieder die Nummer eins im deutschen Tor.