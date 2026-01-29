Menü Suche
Leipzig-Neuzugang schon verletzt

von Dominik Schneider
1 min.
Sani Suleiman im Trikot der nigerianischen U20-Nationalmannschaft @Maxppp

Für Suleman Sani hätte der Start bei RB Leipzig besser verlaufen können. Der 19-jährige Winter-Neuzugang zog sich im Training der Sachsen eine Verletzung zu, die ihn für einige Zeit zum Zusehen verdammt.

RB Leipzig
+++ PERSONAL-UPDATE vor #RBLM05 +++

Johan #Bakayoko ist wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Ob er eine Option für den Kader am Samstag ist, entscheidet sich im morgigen Abschlusstraining.

Castello Jr. fällt aufgrund einer Kapselverletzung im Knie auch gegen Mainz aus.

Suleman #Sani hat sich eine Bänderverletzung am rechten Knöchel im Training zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.
Betroffen ist das Sprunggelenk des Flügelstürmers. Sani hat sich eine Bänderverletzung am rechten Fuß eingehandelt. Die Leipziger gehen von mehreren Wochen Ausfallzeit aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
