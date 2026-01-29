Leipzig-Neuzugang schon verletzt

Für Suleman Sani hätte der Start bei RB Leipzig besser verlaufen können. Der 19-jährige Winter-Neuzugang zog sich im Training der Sachsen eine Verletzung zu, die ihn für einige Zeit zum Zusehen verdammt.

Betroffen ist das Sprunggelenk des Flügelstürmers. Sani hat sich eine Bänderverletzung am rechten Fuß eingehandelt. Die Leipziger gehen von mehreren Wochen Ausfallzeit aus.