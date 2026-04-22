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Bundesliga

FC Bayern: Dante hat unterschrieben

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Dante mit dem Henkelpott @Maxppp

Der FC Bayern kann sich auf die Rückkehr von Innenverteidiger Dante freuen. Laut ‚Sky‘ hat der Brasilianer bereits einen Vertrag in München unterzeichnet. Er wird ab der kommenden Saison die U23 am Bayern-Campus übernehmen sowie die U19 in der Youth League coachen.

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Klar ist damit, dass der 42-Jährige seine Karriere als Spieler im Sommer beendet. Noch ist der Kapitän des OGC Nizza in der Ligue 1 im Einsatz, hat aber in dieser Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Zwischen 2012 und 2015 war der ehemalige Nationalspieler für den FC Bayern am Ball. Elf Jahre später folgt die Rückkehr in anderer Funktion.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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