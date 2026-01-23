Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Zweitliga-Duell um Kovacevic

von Fabian Ley - Quelle: Sky Austria
1 min.
Damjan Kovacevic will den Ball behaupten @Maxppp

Sowohl Hannover 96 als auch Arminia Bielefeld haben ein Auge auf Damjan Kovacevic geworfen. Informationen von ‚Sky Austria‘ zufolge bekundet das Zweitliga-Duo Interesse am 21-jährigen Rechtsverteidiger, dessen Vertrag beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg im Sommer ausläuft. Konkrete Angebote habe es bislang allerdings noch nicht gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim aktuellen Tabellenvierten zählt Kovacevic zum Stammpersonal und bestritt in der laufenden Saison bis dato 18 Einsätze (drei Assists). Neben den deutschen Bewerbern sind laut dem Bezahlsender auch der italienische Zweitligist Cesena FC und Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Rechtsfuß dran. Zudem möchte der serbische Verband den aktuellen österreichischen U21-Nationalspieler für sich gewinnen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Hannover
Bielefeld
Hartberg
Cesena
Al Ain
Damjan Kovacevic

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Bielefeld Logo Arminia Bielefeld
Hartberg Logo TSV Hartberg
Cesena Logo AC Cesena
Al Ain Logo Al Ain
Damjan Kovacevic Damjan Kovacevic
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert