Zweitliga-Duell um Kovacevic

Sowohl Hannover 96 als auch Arminia Bielefeld haben ein Auge auf Damjan Kovacevic geworfen. Informationen von ‚Sky Austria‘ zufolge bekundet das Zweitliga-Duo Interesse am 21-jährigen Rechtsverteidiger, dessen Vertrag beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg im Sommer ausläuft. Konkrete Angebote habe es bislang allerdings noch nicht gegeben.

Beim aktuellen Tabellenvierten zählt Kovacevic zum Stammpersonal und bestritt in der laufenden Saison bis dato 18 Einsätze (drei Assists). Neben den deutschen Bewerbern sind laut dem Bezahlsender auch der italienische Zweitligist Cesena FC und Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Rechtsfuß dran. Zudem möchte der serbische Verband den aktuellen österreichischen U21-Nationalspieler für sich gewinnen.